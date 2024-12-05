حسب مستوى دخلك، تعرف على أقساط شقتك الجاهزة للتسليم بالمحافظات

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أقساط شقق سكن لكل المصريين 5 بالمحافظات جاهزة للتسليم بسعر 270 ألف جنيه ضمن الطرح الجديد.

الشقق فى 7 محافظات وهي “أسيوط، أسوان، الفيوم، المنوفية، سوهاج”.

وتصل قيمة جدية الحجز لـ20 ألف جنيه والدخل الشهري يبدأ من 3500 جنيه والقسط الشهري يبدأ من 1473 جنيه ويتم استكمال الدفعة المقدمة بنسبة 20% كحد أدنى.

ويقدم الصندوق دعما نقديا يتراوح ما بين 5 - 40 ألف جنيه بحسب مستويات الدخل، ويتم خصمه من قيمة الشقة.

والطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه حتي 400 ألف جنيه.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعى

وقبل التقديم، حددت وزارة الإسكان حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعى - شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل وعقوبات المخالفين كالتالى:

- اكتشاف أو ظهور مخالفات لشروط الحجز والتعاقد.

- التصرف في الشقة سواء بتأجيرها أو بيعها قبل مرور مدة الحظر القانوني.

- تغيير الغرض المخصص له الشقة سواء التجاري أو الإداري وغيره.

- اكتشاف الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أي دعم إسكانى حكومى آخر.

- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم من تاريخ استلامه لها، ويكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

ويضم الطرح 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويضم شقق جاهزة للتسليم وشقق تحت الانشاء التسليم خلال 3 سنوات وتفاصيلها كالتالي:

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

والشقق فى مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

الشقق الجاهزة للتسليم بمساحة 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه تقع في:

محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوجة".

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه تقع في:

محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشأة في موقع "خارفة المنشأة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.