طرح وحدات تجارية وإدارية بنظام حق الانتفاع

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح الوحدات التجارية والإدارية.

وتطرح بمدينة العبور25 محلًّا تجاريًّا بإسكان الشباب الـ ۱۰۰م۲ بمساحات تتراوح بين (32م2: ١١٥م٢) بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 15 سنة، وطرح 4 وحدات إدارية بإسكان المستقبل بمساحة ( ٦٣م٢) للوحدة، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمدينة.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد 29/12/2024.

تخصيص 1645 شقة متنوعة للمتقدمين للحجز الفوري في 8 مدن جديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة للمتقدمين للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

وتم تخصيص الشقق فى قرعة علنية يدوية للوحدات التي سبق طرحها بمدينة المنصورة الجديدة للحجز الفوري.

وسبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة مدن (المنصورة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - الصالحية الجديدة - ملوى الجديدة - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقًا لضوابط وشروط محددة.

كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات شاملًا (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني.

وأوضح أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشآت أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.