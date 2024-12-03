الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم القضاء على ممثل حزب الله في الجيش السوري بغارة على دمشق

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، القضاء على ممثل جماعة حزب الله اللبنانية في الجيش السوري في غارة جوية على دمشق.

نتنياهو يعلق على أحداث حلب فى سوريا

وعلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد على الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا عقب اجتياح العناصر المسلحة لمدينة حلب.

وقال نتنياهو في أول تعليق له على الأحدث، أن تل أبيب تتابع ما يحدث في سوريا، وهي مصممة على حماية ما وصفها بالمصالح الحيوية، وإنجازات الحرب، حسب زعمه.

تعليقات نتنياهو على أحداث سوريا، جاءت خلال زيارة أجراها الأحد، برفقة وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، في قاعدة "تل هشومير" العسكرية، للقاء عناصر في سلاح المدرعات.

الاحتلال يدعو إلى تطبيق سيناريو الدولة الفيدرالية بسوريا

بدوره، زعم وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، أن الحل الأفضل من وجهة نظر تل أبيب بشأن الأزمة الدائرة فى سوريا، هو سيناريو "الدولة الفيدرالية".

وقال جدعون ساعر، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، إنه "لا يوجد طرف جيد في الصراع المتطور بشكل سريع داخل سوريا.

وأضاف جدعون ساعر: "من ناحية، لديك نظام يدعمه المسلحون، وهو محور الشيعة، ومن ناحية أخرى، المسلحون السنة".

 

وزير خارجية إسرائيل يعلن الحل الأفضل للاحتلال فى سوريا

وتابع وزير خارجية إسرائيل: "إنك لا تريد حقا أن تنحاز إلى أي جانب في هذا الأمر، لأنه لا يوجد طرف جيد هنا".

وتابع ساعر: "أعتقد أنه من الأكثر واقعية، ومن مصلحة إسرائيل أيضا، تصور مستقبل سوريا كدولة فيدرالية، حيث تتمتع الأقليتان الدرزية والكردية بالحكم الذاتي، وأعتقد أن حلفاءنا الطبيعيين الحقيقيين في هذه المنطقة هم الأقليات، وينبغي أن يكون هذا هو الاتجاه الذي نتبعه".

واستطرد: "أقترح أن ننظر إلى الأمر من منظور أوسع للمنطقة، لأنه حتى لو لم نكن نشطين عسكريا، فيجب أن ننتبه إلى كيفية تشكيل المنطقة".

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الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الجيش السوري حزب الله دمشق نتنياهو سوريا

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