نعيم قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب الليطاني

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الخميس: إن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب نهر الليطاني.

كلمة أمين عام حزب الله نعيم قاسم

وأضاف نعيم قاسم: "أن الحزب قوي ببنيته وشعبيته وتمثيله النيابي ولا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني".

وتابع: "سنقيم المرحلة السابقة ونستفيد من الدروس الماضية والنازحون عاشوا أوضاعا إنسانية صعبة وضحوا من أجل لبنان وقمنا بصرف إعانات مادية لتعويض النازحين".

قال الأمين العام لـ حـزب الله نعيم قاسم، في كلمة له اليوم الخميس، إننا مررنا بأصعب مرحلة منذ نشأة الحزب.

كلمة أمين عام حزب الله اللبناني

وأكد أمين قاسم: "تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرة داخل حزب الله واتفاق وقف إطلاق النار آلية تنفيذية للقرار 1701".

وبالأمس الأربعاء، أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في بيان أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغت 4047 شهيدا و16593 جريحا، مبينا الأضرار التي طالت القطاع الصحي والذي أكد أنه كان مستهدفا بصورة مباشرة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وخلال مؤتمر صحفي قال الوزير اللبناني إنه "قبل 15 سبتمبر سقط في 645 شهيدا و1983 جريحا، وبعد 15 سبتمبر سقط 3402 شهيدا و14655 جريحا، أي الحصيلة النهائية حتى الآن هي 4047 شهيدا و16638 جريحا".

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