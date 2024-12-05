الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا بقيمة تتراوح ما بين 1.5 جنيه و5 جنيهات وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.  

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 وفقًا لأخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

 

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71 جنيهًا.  

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 82 جنيهًا إلى 83 جنيهًا. 

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.2 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.8 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 100 جنيه إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا.
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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

اسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 182 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 120 جنيهًا.

 

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