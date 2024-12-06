الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 105 مخالفات تجاوز السرعات في حملة مرورية بالقاهرة

حملة مرورية بالقاهرة،
حملة مرورية بالقاهرة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قام بها قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله  24 ساعة، عن ضبط 850 مخالفة تجاوز سرعات و77 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 30 دراجة نارية مخالفة، 55 مخالفة موقف عشوائى، 105 مخالفات شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة دراجة نارية شروط الترخيص

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