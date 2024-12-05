الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة نقاش سقط من ارتفاع 3 أمتار داخل كنيسة بحدائق القبة

جثة،فيتو
جثة،فيتو

أصيب نقاش  بصعق كهربائي داخل كنيسة دير الملاك بدائرة قسم شرطة حدائق القبة التابع لمديرية أمن القاهرة.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي ووجود مصاب داخل كنيسة بشارع مصر والسودان.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة نقاش بصعق كهربائي، وسقوطه من أعلى ارتفاع 3 أمتار داخل الكنيسة. 

تم نقل المصاب إلى مستشفى خاص للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

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قسم شرطة حدائق القبة شرطة النجدة فيتو

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