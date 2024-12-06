تهشم سيارة ملاكي وإصابة قائدها في تصادم مع ميكروباص بمحطة النور أعلى دائري الهرم

أصيب قائد سيارة ملاكي بعد اصطدام سيارته بميكروباص أعلى الطريق الدائري، بمحطة النور في فيصل في الاتجاه المؤدي الي منطقة الهرم.

وانتقلت الخدمات المرورية لمحل الحادث عقب تلقي بلاغ من النجدة يفيد بوقوع صدام بين سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص تقل عددًا من الركاب أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي الهرم.

وبالفحص تبين تهشم السيارة الملاكي وإصابة قائدها، وتم التحفظ على سائق الميكروباص ونقل المصاب للمستشفى وجار رفع حطام السيارة والعمل على تسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في زحام مروري وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة المختصة.

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