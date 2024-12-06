الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تهشم سيارة ملاكي وإصابة قائدها في تصادم مع ميكروباص بمحطة النور أعلى دائري الهرم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب قائد سيارة ملاكي بعد اصطدام سيارته بميكروباص أعلى الطريق الدائري، بمحطة النور في فيصل في الاتجاه المؤدي الي منطقة الهرم.

وانتقلت الخدمات المرورية لمحل الحادث عقب تلقي بلاغ من النجدة يفيد بوقوع صدام بين سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص تقل عددًا من الركاب أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي الهرم.

وبالفحص تبين تهشم السيارة الملاكي وإصابة قائدها، وتم التحفظ على سائق الميكروباص ونقل المصاب للمستشفى وجار رفع حطام السيارة والعمل على تسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في زحام مروري وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة المختصة.

إصابة نقاش سقط من ارتفاع 3 أمتار داخل كنيسة بحدائق القبة

سيارة تصدم مدرسة لغة عربية في الوراق، وقائدها يلوذ بالفرار

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلي الطريق الدائري منطقة الهرم فيصل الخدمات المرورية

مواد متعلقة

إصابة نقاش سقط من ارتفاع 3 أمتار داخل كنيسة بحدائق القبة

سيارة تصدم مدرسة لغة عربية في الوراق، وقائدها يلوذ بالفرار

السيطرة على حريق شقة في ميت عقبة

مقتل شاب بسلاح أبيض خلال مشاجرة بالحوامدية

المتهم بالتعدي علي مضيفة طيران بالنزهة يكشف كواليس الواقعة

زوجة بدعوى طلاق: دمر حياتي واستغل وجودي بالمستشفى وباع عفش الزوجية ومصوغاتي الذهبية

ضبط 65 مخالفة سير بدون تراخيص في حملة مكبرة لمرور الجيزة

إغلاق 3 سناتر تعليمية بدون ترخيص بالطالبية والهرم

الأكثر قراءة

تصريح صادم لـ ميسي عن مواجهته الأولى أمام الأهلي

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي الجديدة وموعد التطبيق

ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، شركات المحمول تحسم الجدل

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك، وحقيقة وجود تعويم الفترة المقبلة

حقيقة انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر

زيادة جديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، وهذه قيمة الزيادة والتطبيق خلال ساعات

أسعار كروت شحن "الفكة" بعد تعديل فئاتها وموعد التطبيق

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

منوعات

المزيد

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية