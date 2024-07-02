شعبة المواد الغذائية: بيبسي أجلت تطبيق الزيادة على الكانز

كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركة بيبسي لم تقم بالتراجع عن تطبيق الزيادة في أسعار الكانز، التي كان من المقرر تطبيقها بدءًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024، بل أجلت موعد تطبيق الزيادة فقط.

سيارت توزيع بيبسي قامت بطرح المنتجات دون تطبيق الزيادة

وأوضح «المنوفي» لـ «فيتو» أن شركة بيبسي أجلت تطبيق الزيادة في أسعار الكانز إلى أجل غير معلوم، بينما أجلت تطبيق الزيادة على أسعار فيروز وبيريل كانز وزجاجة غير مرتجع إلى 15 يوليو 2024.

قائمة أسعار منتجات بيبسي بعد تطبيق الزيادة، فيتو

زيادة في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من يوليو

وكانت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أعلنت خلال منتصف شهر يونيو الماضي، أن شركة بيبسي أرسلت قائمة تشمل أسعار جديدة لمنتجاتها، على أن تطبق الزيادة الجديدة على أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

قائمة أسعار منتجات بيبسي بعد تطبيق الزيادة، فيتو