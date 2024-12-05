مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الأولى، دراما تعكس ملامح قضية نيرة أشرف

مسلسل ساعته وتاريخه، دارت أحداث مسلسل ساعته وتاريخه حول قضية تشبه في ملامحها الأساسية القضية الشهيرة الخاصة بنيرة أشرف.

حيث تيدأ الحلقة وتنتهي بدماء على رصيف، وهي دماء الفتاة نادية التي تجسد شخصيتها مايان السيد، وهي فتاة جامعية بجامعة المنصورة تسعى لأن تصبح “موديل”.

تقرر نادية الذهاب لحضور امتحان بجامعها بالرغم من رفض والدتها، وتحرص صديقاتها على التواجد معها لحمايتها من أحمد وهو شاب متفوق ويساعد الجميع في الأبحاث ويحب نادية حبا جنونيا يجعله يطلق عليها شائعات تمس شرفها، ولكنها هي وعائلتها حاولوا منعه وإيعاده عنها بكل الطرق القانونية المتاحة وحرروا ضده محاضر عدة كما أقاموا “جلسة عرب” مع أسرته أجبرته على توقيع وصل أمانة على نفسه ب ٥٠٠ ألف جنيه ولكن كل هذا لم يوقفه ولم يبعده عن نادية.

يقرر أحمد ابتزاز إحدى أقارب صديقة نادية بصور مزيفة لكي تركب مع نادية وصديقاتها الأتوبيس الذي يقلهم من المحلة إلى المنصورة، حتى تمنحه معلومات عن تحركات نادية، وأقنعها أنه يريدها أن تساعده في إمالة قلب نادية إليه لأنه سوف يقيم مفاجأة لها ويتقدم لطلب خطبتها أمام الجميع، ولكن الفتاة تكتشف حينما تجلس مع نادية وصديقاتها أن أحمد كاذب وأنه يجعل نادية تعيش في قلق ورعب دائم فتخبر نادية بالحقيقة، وتواجه الشاب بكذبه قبل أن ينزل من الأتوبيس ويطعن نادية في وضح النهار وأمام أصدقائها وكل طلاب الجامعة.

وتكذب نادية على والدتها لحضور امتحان بالجامعة حيث تخشى والدتها من ذهاب الابنة للجامعة خوفا من تعرض شاب يحبها بجنون لها كما أنه يهددها منذ فترة، ولكن الابنة تصر على الذهاب رغم كل شيء.

ونادية فتاة تعاني من تهديد الشاب “أحمد” وفي الأخير اعتدى عليها بسكين من ظهرها وهي في طريقها لدخول الجامعة ووسط زميلاتها.

وانتهت الحلقة بعرض الحكم على المتهم الحقيقي الذي تحكي الأحداث قصته، حيث تم الحكم عليه بالإعدام وتم تأييد الحكم.

مواعيد عرض ساعته وتاريخه على dmc

ويتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه بداية من اليوم الخميس ٥ ديسمبر، وسيتم عرضه كل خميس وجمعة في تمام الساعة ١٠ مساء على قناة dmc،

وسيعرض المسلسل أيضا على تليفزيون دبي ومنصة watchit.

برومو مسلسل ساعته وتاريخه

وطرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه.

ونشر المخرج عمرو سلامة البرومو عبر حسابه على فيس بوك وقال "أقدم لكم بكل فخر وحماس إعلان مسلسل (ساعته وتاريخه).. سيعرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة

‏ DMC وعلى منصة‏ Watch IT من أبطال تجربة (كاستينج)".

وتابع “بشكر الشركة المتحدة وأستاذ أحمد فايق على المبادرة والفكرة ودعمهم للمشروع.. بشكر كل الزملاء المخرجين المحترفين المحترمين اللي أخرجوا حلقات في المسلسل.. بشكر كل النجوم ضيوف الشرف لدعمهم للمواهب الجديدة”.

وأضاف “بشكر المستشار بهاء المري، والكاتب الصديق محمود عزت لتأليفه وكل ورشة الكتابة المحترفين فيهم والكتاب الشباب.. بشكر كل طاقم العمل من الانتاج والفنانين والفنيين والممثلين اللي اجتهدوا واخلصوا لأبعد مدى”.

وأنهى حديثه قائلا “منتظر بكل ترقب ردود أفعالكم ودعمكم للمواهب الجديدة اللي هيكونوا كما أتوقع نجوم المستقبل”.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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