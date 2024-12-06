القبض على مسؤولي حمام سباحة ناد شهير بعد مصرع شاب بصعق كهربائي

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على مسؤولي حمام سباحة في ناد شهير بدائرة قسم شرطة أكتوبر، بعدما تعرض شاب لصعق كهربائي داخل حمام سباحة النادي بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث صعق كهربائي داخل نادي شهير.



وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تبين أنه خلال تدريب الشاب داخل حمام سباحة أصيب بصعقة كهربائية تسببت في إنهاء حياته في الحال.

وعلى الفور، انتقل العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أول وثان أكتوبر والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث أول أكتوبر وتبين أنه خلال تدريب الشاب داخل حمام السباحة أصيب بصعق كهربائي أنهى حياته وتم نقل الجثة إلى مستشفى المركزي تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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