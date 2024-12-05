السيطرة على حريق شقة في ميت عقبة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص المبدئي تبين أن السبب حدوث ماس كهربائي في المدفئة، ويواصل فريق المعمل الجنائي معاينة محل الحادث عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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