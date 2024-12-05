مقتل شاب بسلاح أبيض خلال مشاجرة بالحوامدية

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مشاجرة بدائرة مركز الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في إحدى قرى الحوامدية، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب لقى مصرعه نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض في مشاجرة، وأن مرتكب الجريمة اعتدى عليه، لخلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.