أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يواجه إنتر ميامي بقيادة ميسي بكأس العالم للأندية 2025.. غربال حكما لمباراة الزمالك والمصري.. تطورات الحالة الصحية لـ إسلام معوض لاعب غزل المحلة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

جرت مساء اليوم الخميس، في الولايات المتحدة الأمريكية، قرعة كأس العالم للأندية 2025، وشهدت وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي جرت مساء اليوم الخميس، في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مجموعات قوية جدًا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025، وبمشاركة 32 فريقًا بالنظام الجديد الذي يقام لأول مرة في تاريخ المسابقة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى.

وضمت مجموعة النادي الأهلي كلا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

وضمت مجموعة النادي الأهلي كلا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه سعيد وفخور باستضافة الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى دولة قطر في العاشر من ديسمبر الجاري، للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» المقامة هناك.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من الجزائر لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري المقرر لها في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يُنافس النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين، لحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدفه في شباك فريق برايتون.

الدوري السعودي، حسمت نتيجة التعادل الايجابي 2-2، مباراة فريق الشباب أمام ضيفه الفتح، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 13 من عمر دوري روشن السعودي.

نادي الشباب رفع رصيده إلى 23 نقطة واستمر في المركز الخامس بترتيب دوري روشن، والفتح رفع رصيده إلى النقطة السادسة وبقى في المركز الأخير.

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى نيجيريا صباح يوم غد الجمعة استعدادًا لمواجهة أنيمبا النيجيري في الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره أنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال المهندس فتحي أبو زيد، مدير المركز الإعلامي بشركة غزل المحلة لكرة القدم: إن إسلام معوض لاعب فريق 2005، والذي تعرض لإصابة بالغة أثناء مباراة نادي القناة، في حالة صحية مطمئنة الآن، وهو حاليا تحت الملاحظة داخل العناية المركزة بالمستشفى.

وكانت مباراة غزل المحلة مع نادي القناة في دوري الناشئين، والتي جرت على ملعب الأول، مساء اليوم الخميس، قد شهدت إصابة إسلام معوض لاعب غزل المحلة بتوقف عضلة القلب إثر اصطدامه بلاعب الفريق الخصم في كرة مشتركة، مما أدى إلى بلع لسانه وجرى إسعافه ونقله للمستشفى.

الدوري السعودي، تغلب فريق الكرة الأول بنادي الأخدود على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفوز رفع رصيد الأخدود إلى النقطة 12 محتلًا المركز الثالث عشر، والخسارة جمدت رصيد الوحدة عند 9 نقاط في المركز السادس عشر بترتيب دوري روشن.

واصل فريقا ضمك وضيفه الفيحاء ابتعادهما عن طريق الانتصارات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء الفريقين، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات المرحلة ال13 لبطولة (دوري روشن).

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