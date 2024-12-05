الشباب يتعادل مع الفتح 2/2 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حسمت نتيجة التعادل الايجابي 2-2، مباراة فريق الشباب أمام ضيفه الفتح، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 13 من عمر دوري روشن السعودي.

تقدم فريق الفتح بواسطة لاعبه المغربي مراد باتنا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ورد بعدها الشباب بهدفين متتاليين بواسطة هارون كامارا، ومحمد الثاني في الدقيقتين 54 و57 من عمر المباراة، وسجل علي المسعود التعادل لفريق الفتح مع الدقيقة 80.

نادي الشباب رفع رصيده إلى 23 نقطة واستمر في المركز الخامس بترتيب دوري روشن، والفتح رفع رصيده إلى النقطة السادسة وبقى في المركز الأخير.

فوز الأخدود على الوحدة

الدوري السعودي، تغلب فريق الكرة الأول بنادي الأخدود على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

افتتح أدويون إيجالو لاعب الوحدة أهداف المباراة مع الدقيقة 5، ورد الأخدود بهدفين بواسطة كل من كريستيان باسوجوج وإبراهيما كوني في الدقيقتين 32 و36، ثم أضاف جواد اليامق ثالث أهداف الأخدود بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق.

وسجل الوحدة هدفه الثاني عن طريق كريج جودوين في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد الأخدود إلى النقطة 12 محتلًا المركز الثالث عشر، والخسارة جمدت رصيد الوحدة عند 9 نقاط في المركز السادس عشر بترتيب دوري روشن.

تعادل الفيحاء مع ضمك

واصل فريقا ضمك وضيفه الفيحاء ابتعادهما عن طريق الانتصارات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء الفريقين، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات المرحلة الـ13 لبطولة (دوري روشن).

وتقدم الكاميروني جورج كيفين نكودو مبكرا لضمك في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الزامبي فاشيون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 58.

وأعاد الغيني فرانسوا كامانو التقدم لضمك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، لكن سرعان ما أحرز الإسباني أليخاندرو بوزويلو هدف التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 70.

واضطر ضمك للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه طارق عبدالله في الدقيقة 78، ليحاول الفيحاء استغلال النقص العددي في صفوف منافسه وحصد النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد ضمك، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

كما رفع الفيحاء، الذي لم يحقق أي انتصار للقاء الثامن على التوالي في البطولة، رصيده إلى 8 نقاط، ليظل في المركز السابع عشر (قبل الأخير) مؤقتا.

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