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رياضة

ترامب يتعهد بحضور مباريات كأس العالم للأندية 2025

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه سعيد وفخور باستضافة الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ترامب أكد في فيديو له تم إذاعته على هامش قرعة كأس العالم للأندية 2025، اليوم الخميس، أنه صديق شخصي لـ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، وأن كرة القدم تساعد على توحيد الشعوب، وتجمع المليارات من البشر حول العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي الذي سيتولى المنصب في 20 يناير المقبل، أنه يعتزم حضور كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025.

تصنيف أندية قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنجو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.

المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني.

المستوى الثالث: رد بول سالزبورج النمساوي – الأهلي – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.

قواعد سحب قرعة كأس العالم للأندية

لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس الدولة ضد بعضهما.

لا يمكن أن يلعب ناديان من نفس القارة ضد بعض باستثناء أندية أوروبا.

لا يمكن أن يلعب فريقان  ضد بعضهما من نفس التصنيف في القرعة.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

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