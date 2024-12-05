ضمك بـ 10 لاعبين يتعادل مع الفيحاء 2/2 في الدوري السعودي

واصل فريقا ضمك وضيفه الفيحاء ابتعادهما عن طريق الانتصارات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء الفريقين، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات المرحلة ال13 لبطولة (دوري روشن).

أهداف مباراة ضمك والفيحاء وحالة الطرد وترتيب الفريقين

وتقدم الكاميروني جورج كيفين نكودو مبكرا لضمك في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الزامبي فاشيون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 58.

وأعاد الغيني فرانسوا كامانو التقدم لضمك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67، لكن سرعان ما أحرز الإسباني أليخاندرو بوزويلو هدف التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 70.

واضطر ضمك للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه طارق عبدالله في الدقيقة 78، ليحاول الفيحاء استغلال النقص العددي في صفوف منافسه وحصد النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد ضمك، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

كما رفع الفيحاء، الذي لم يحقق أي انتصار للقاء الثامن على التوالي في البطولة، رصيده إلى 8 نقاط، ليظل في المركز السابع عشر (قبل الأخير) مؤقتا.

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