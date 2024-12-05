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رياضة

غزل المحلة يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إسلام معوض لاعب 2005

غزل المحلة يكشف تطورات
غزل المحلة يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إسلام معوض

قال المهندس فتحي أبو زيد، مدير المركز الإعلامي بشركة غزل المحلة لكرة القدم: إن إسلام معوض لاعب فريق 2005، والذي تعرض لإصابة بالغة أثناء مباراة نادي القناة، في حالة صحية مطمئنة الآن، وهو حاليا تحت الملاحظة داخل العناية المركزة بالمستشفى.

وأكد أبو زيد أنه تم التأكد من سلامة كافة العمليات الحيوية للاعب، وسلامة درجة وعيه، وأن حالته الصحية مستقرة، ويخضع لمتابعة دقيقة من قبل الفريق الطبي، الذي حرص على الانتقال إلى المستشفى رفقة اللاعب بهدف الاطمئنان عليه.

وأشار مدير المركز الإعلامي بشركة غزل المحلة لكرة القدم، إلى أن الفريق الطبي لنادي غزل المحلة تدخل فور إصابة اللاعب، حيث تبين للأطباء توقف عضلة قلبه إثر بلع لسانه، وتم إجراء الإسعافات اللازمة داخل الملعب، ثم نقله على الفور بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى غزل المحلة، جرى عمل كافة الفحوصات وحجزه داخل العناية المركزة، تحت الملاحظة.

 

وكانت مباراة غزل المحلة مع نادي القناة في دوري الناشئين، والتي جرت على ملعب الأول، مساء اليوم الخميس، قد شهدت إصابة إسلام معوض لاعب غزل المحلة بتوقف عضلة القلب إثر اصطدامه بلاعب الفريق الخصم في كرة مشتركة، مما أدى إلى بلع لسانه وجرى إسعافه ونقله للمستشفى.

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