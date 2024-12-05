الخميس 05 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع شخصين في حادث تصادم بالطريق الحر "بنها - كفر شكر"

مصرع شخصين في حادث
مصرع شخصين في حادث تصادم بالطريق الحر

لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بقرية جمجرة بالطريق الحر بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقى بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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 حادث تصادم دراجة نارية وسيارة جامبو بالطريق الحر
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة جامبو بالطريق الحر بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقى أمام قرية جمجرة ووجود جثتين وتعطل حركة الطريق مسافات طويلة 

سيارتان إسعاف في حادث بالطريق الحر بنها كفر شكر
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ سيارتين إسعاف وبالمعاينة الأولية تبين مصرع شخصين أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى بقرية جمجرة بالطريق الحر بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقى وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وجارى رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الحادث وظروفه وملابساته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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