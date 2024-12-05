الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالأردن

وزير العدل خلال اللقاء
وزير العدل خلال اللقاء
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استقبل  المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأردنية وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيدًا بالعلاقات التاريخية المصرية الأردنية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الأردنية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

ومن جانبه، عبر رئيس النيابات العامة الأردنى عن سعادته بالحضور إلى مصر، مُشيدًا بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وأبدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تطلع الوزير مع رئيس النيابات العامة الأردنى إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

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التعاون القضائي التقاضي الإلكتروني التدريب القضائى المستشار عدنان فنجري وزير العدل منظومة العدالة ملكة الأردنية الهاشمية

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