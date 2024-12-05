الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابى للاتجار بالأسلحة النارية فى البحيرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس عنصرين إجراميين بالبحيرة بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة دمنهور)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة القسم محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 

 

القطع المضبوطة بحوزة عصابة الاتجار بالأسلحة النارية فى البحيرة 

 وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما مضبوطات، أبرزها (9 قطع  أسلحة نارية عبارة عن "2 بندقية خرطوش، 7 فرد خرطوش، عدد من الطلقات)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار  جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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