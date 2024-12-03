حبس 6 عاطلين من بينهم ربة منزل لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس 6 عاطلين من بينهم ربة منزل لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في العاصمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (ربة منزل – لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالادعاء بكونها موظفة بإحدى الجهات وقدرتها على تقديم بعض الامتيازات لهم ومغافلتهم وسرقتهم حال ذلك.

سقوط 6 لصوص من بينهم ربة منزل لسرقة أموال وسيارة بالقاهرة

وأقرت بارتكابها 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبحوزتها (مبلغ مالي "من متحصلات نشاطها الإجرامي".



كما تم ضبط سائق بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بسرقة سيارة "ملاكي، مبلغ مالي" خاصين بالشركة محل عمله.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة والمبلغ المالي المستولى عليهما.



وكذلك ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (جهاز لاب توب، حقيبة بداخلها مبلغ مالي) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج الأمامي"، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - لوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، مبلغ مالي، سلاح أبيض، جهاز لاب توب).



كما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بسرقة مبلغ مالي عملات "محلية وأجنبية" من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم "يعمل طرفه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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