الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 6 عاطلين من بينهم ربة منزل لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

سرقات متنوعة، فيتو
سرقات متنوعة، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس 6 عاطلين من بينهم ربة منزل لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في العاصمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (ربة منزل – لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالادعاء بكونها موظفة بإحدى الجهات وقدرتها على تقديم بعض الامتيازات لهم ومغافلتهم وسرقتهم حال ذلك.

 

سقوط 6 لصوص من بينهم ربة منزل لسرقة أموال وسيارة بالقاهرة 

وأقرت بارتكابها 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبحوزتها (مبلغ مالي "من متحصلات نشاطها الإجرامي".


كما تم ضبط سائق بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بسرقة سيارة "ملاكي، مبلغ مالي" خاصين بالشركة محل عمله.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السيارة والمبلغ المالي المستولى عليهما.
 

وكذلك ضبط 3 أشخاص بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (جهاز لاب توب، حقيبة بداخلها مبلغ مالي) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج الأمامي"، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - لوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، مبلغ مالي، سلاح أبيض، جهاز لاب توب).

كما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بسرقة مبلغ مالي عملات "محلية وأجنبية" من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم "يعمل طرفه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقات متنوعة قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة التجمع قسم شرطة الساحل قسم شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة نصب والإحتيال على المواطنين

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي.. كشف قضية غسل أموال بـ60 مليون جنيه.. وإصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

رادارات المرور ترصد 1290 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة لتزوير العملات الأجنبية والمحلية بالقاهرة

ضبط عنصر إجرامي بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالجيزة

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات

ضبط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالإسكندرية حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبط 18 شركة ومكتبا بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

حريق هائل في مخزن بمنشأة القناطر بالجيزة

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية