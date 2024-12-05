فرق الفنون الشعبية تخطف الأنظار بمهرجان التحطيب في الأقصر (فيديو)

استطاعت فرق الفنون الشعبية السبعة التابعة لوزارة الثقافة، جذب أنظار الحاضرين في افتتاح فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، بساحة أبو الحجاج الأقصري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان.

بدء فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر

وأكد الكاتب محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن إقامة المهرجان القومي للتحطيب لأهميته الكبرى على خارطة الثقافة المصرية، وكون اللعبة جزءا من التراث الشعبي العريق والمعبر عن الهوية المصرية بامتدادها تاريخيا، مضيفا أن المهرجان يعد إثراء للموسم السياحي الحالي بمحافظة الأقصر في ضوء خطط وبرامج وزارة الثقافة، كما يشهد تكريم عدد من الرموز الثقافية والفنية التي ساهمت في دعم المهرجان وتأسيسه سواء من داخل هيئة قصور الثقافة أو خارجها.

وأشار إلى أن المهرجان هذا العام يشارك به مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد، كما يشهد عروضا فلكلورية تقدمها سبع فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، ويستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر.

ساحة أبو الحجاج في الأقصر تشهد أولى أيام المهرجان القومي للتحطيب



والتحطيب أو "لعبة الرجال" لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، ويعكس المهرجان الذي أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

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