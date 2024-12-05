الخميس 05 ديسمبر 2024
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انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر مساء اليوم

مهرجان التحطيب
مهرجان التحطيب

تشهد محافظة الأقصر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس انطلاق فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الـ14 من ساحة أبو الحجاج الأقصر بأحضان معبد الأقصر وسط حضور جماهيري كبير وعدد من السائحين الأجانب من حول العالم.

افتتاح المهرجان القومي للتحطيب في الأقصر اليوم 

ومن المقرر أن يصل خلال الساعات القادمة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويكون في استقباله المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر في السابعة مساء يوم الخميس بساحة أبو الحجاج، بحضور الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة وإعلاميين وأهالي وضيوف المدينة.

ننشر خريطة فعاليات اليوم الأول لمهرجان التحطيب في الأقصر 

وتشمل فعاليات البرنامج من اليوم الأول تفقد معرض لوحات فنية للإدارة العامة للفنون التشكيلية نتاج ملتقى الأقصر الذي أقيم بالأقصر على هامش مهرجان التحطيب بـ قرية حسن فتحي، واختصت لوحاته بلعبة التحطيب وأشهر معالم محافظة الأقصر. 

وتبدأ فعاليات الافتتاح بالسلام الجمهوري، ثم كلمة للفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية المنفذة للمهرجان، مع شرح لفكرة المهرجان.

ويجرى تكريم بعض الشخصيات المهتمة بلعبة التحطيب التي شاركت بالمهرجان على مدى السنوات السابقة، فيما يتم تقديم العرض الفني لفرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة من بني سويف والمنيا وملوي وأسيوط وسوهاج والأقصر وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بالإضافة للاعبي التحطيب ومشايخ اللعبة من محافظات الصعيد ومحافظة الأقصر في عرض مدته ساعة وربع تقريبا.

الثقافة: لعبة التحطيب جزءا من التراث الشعبي العريق

وقال الكاتب محمد ناصف إن هيئة قصور الثقافة حريصة على إقامة المهرجان القومي للتحطيب لأهميته الكبرى على خارطة الثقافة المصرية، وكون اللعبة جزءا من التراث الشعبي العريق والمعبر عن الهوية المصرية بامتدادها تاريخيا.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: مهرجان التحطيب يعد إثراء للموسم السياحي بالأقصر 

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن المهرجان يعد إثراء للموسم السياحي الحالي بمحافظة الأقصر في ضوء خطط وبرامج وزارة الثقافة، كما يشهد تكريم عدد من الرموز الثقافية والفنية التي ساهمت في دعم المهرجان وتأسيسه سواء من داخل هيئة قصور الثقافة أو خارجها.

الأقصر على موعد لعروض 7 فرق فنون شعبية بمهرجان التحطيب القومي 

وأكد الفنان أحمد الشافعي أن المهرجان هذا العام يشارك به مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد، كما يشهد عروضا فلكلورية تقدمها سبع فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

مواعيد مهرجان التحطيب القومي في الأقصر 

وأوضح أن حفل افتتاح المهرجان، يتضمن عرضا فنيا يجمع بين لاعبي التحطيب وشيوخ اللعبة والفرق الفنية التابعة للهيئة، بمصاحبة فرق المزمار البلدي وفرقة النيل، ومن اليوم التالي تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الثالثة عصرا، فيما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية في السادسة مساء.

المهرجان القومي للتحطيب لعبة الرجال ونقشت على جدران المعابد 

والمهرجان القومي للتحطيب يقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، ويُنفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وفرع ثقافة الأقصر، برئاسة حسين النوبي، ويستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر، والتحطيب أو "لعبة الرجال" لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا.

ويذكر أن  المهرجان الذي أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، يعكس أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

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