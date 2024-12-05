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على أنغام المزمار البلدي، وزير الثقافة يفتتح مهرجان التحطيب في الأقصر (فيديو)

وزير الثقافة
وزير الثقافة

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مساء اليوم الخميس، فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الـ14، والذي ويستمر حتى الاثنين 9 ديسمبر.  

وقدمت بوابة فيتو بثا مباشرا، من ساحة أبو الحجاج الأقصري، رصدت فيه انطلاق فعاليات المهرجان.

افتتاح المهرجان القومي للتحطيب في الأقصر 

وبدأت الفعاليات بحضور وزير الثقافة، بمشاركة مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد، كما شهد عروضا فلكلورية قدمها سبع فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

وتضمن حفل الافتتاح عرضا فنية يجمع بين لاعبي التحطيب وشيوخ اللعبة والفرق الفنية التابعة للهيئة، بمصاحبة فرق المزمار البلدي وفرقة النيل، ومن اليوم التالي تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الثالثة عصرا، فيما قدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية في السادسة مساء.

يشار إلى أنه التحطيب لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، وقد تم تسجيل التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

مهرجان التحطيب القومي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويقام من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان ومخرجه.

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انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر مساء اليوم

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