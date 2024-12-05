25 صورة ترصد افتتاح فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في الأقصر

رصدت عدسة بوابة «فيتو» افتتاح المهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور هشام أبو زيد، محافظ الأقصر، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعددا من القيادات الثقافية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة وإعلاميين والأهالي والسائحين الأجانب.

انطلاق فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر

وانطلقت فعاليات الافتتاح بالسلام الجمهوري، ثم كلمة للفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية المنفذة للمهرجان، مع شرح لفكرة المهرجان، وجرى تكريم بعض الشخصيات المهتمة بـ لعبة التحطيب التي شاركت بالمهرجان على مدى السنوات السابقة.

الأقصر تشهد افتتاح المهرجان القومي للتحطيب

وقدمت فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة من بني سويف والمنيا وملوي وأسيوط وسوهاج والأقصر وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، عروضا بالإضافة للاعبي التحطيب ومشايخ اللعبة من محافظات الصعيد ومحافظة الأقصر.



وتستمر فعاليات مهرجان التحطيب القومي في دورته الرابعة عشرة، ليوم الإثنين المقبل، ومن الغد تُقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الثالثة عصرا، فيما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية في السادسة مساء.

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