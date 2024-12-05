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محافظات

محافظة الأقصر تنهي استعداداتها لافتتاح المهرجان القومي للتحطيب (فيديو وصور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

رصدت «بوابة فيتو» بثا مباشرا حول الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لاستقبال فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة من أحضان معبد الأقصر بساحة أبو الحجاج الأقصري.

الاستعدادات الأخيرة لمهرجان التحطيب في الأقصر 

ووصل إلى مطار الأقصر الدولي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لحضور افتتاح مهرجان التحطيب القومي وكان في استقباله المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بساحة أبو الحجاج، أولى أيام المهرجان القومي للتحطيب، ومن المقرر تكريم بعض الشخصيات المهتمة بلعبة التحطيب التي شاركت بالمهرجان على مدى السنوات السابقة.

ويجرى تقديم العرض الفني لفرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة من بني سويف والمنيا وملوي وأسيوط وسوهاج والأقصر وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بالإضافة للاعبي التحطيب ومشايخ اللعبة من محافظات الصعيد ومحافظة الأقصر.

وعلى هامش مهرجان التحطيب، تفقد وزير الثقافة معرض لوحات فنية للإدارة العامة للفنون التشكيلية نتاج ملتقى الأقصر الذي أقيم بالأقصر بقرية حسن فتحي، واختصت لوحاته بلعبة التحطيب وأشهر معالم محافظة الأقصر.

 

 

 

 

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انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر مساء اليوم

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