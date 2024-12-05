مواجهات قوية للعرب في دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضيفًا على أورلاندو.. بيراميدز في مهمة خاصة بمالي.. والهلال السوداني يصطدم بمازيمبي

تستعد الأندية العربية لخوض جولة قوية في ثاني مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، والتي تنطلق غدا الجمعة.

الأهلي ضيفا على أورلاندو

ويأمل الأهلي في عبور عقبة مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في عقر داره السبت، في المجموعة الثالثة التي تشهد مواجهة قوية تجمع بين شباب بلوزداد الجزائري خارج دياره أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.

ومواجهة الأهلي وأورلاندو ستكون مثيرة بكل المقاييس خاصة أنها تكرار لنهائي البطولة في نسختها عام 2013 وحقق وقتها الأهلي اللقب.

وواجه الأهلي خلال الـ33 مباراة سبع فرق من جنوب افريقيا وهي: صن داونز «16 مباراة »، وأورلاندو بيراتس «6 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مباراتين».

وخلال مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 42 مرة، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.

ويعد خالد بيبو، مدير الكرة السابق للفريق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويطمع شباب بلوزداد بقيادة نجمه المخضرم إسلام سليماني في تحقيق الفوز الأول وتصحيح مساره سريعا في مهمة خاصة أمام ستاد أبيدجان.

الترجي وبيراميدز يبحثان عن مواصلة الانتصارات

وتشهد المجموعة الرابعة اختبارا خارج الديار للترجي التونسي أمام ساجرادا غدا الجمعة في أنجولا بجانب بيراميدز الذي يواجه مضيفه دجوليبا المالي يوم الأحد المقبل.

ويطمع الترجي بقيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب مواصلة نتائجه الطيبة وتحقيق الفوز الثاني بعد اكتساح دجوليبا في تونس.

ويعول بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على خبرات نجومه لتخطي عقبة دجوليبا في ملعبه.

مواجهة قوية للهلال السوداني

وتشهد المجموعة الأولى صداما بين الهلال السوداني وضيفه مازيمبي الكونغولي يوم الأحد المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بينما يستضيف مولودية الجزائر منافسه يانج أفريكانز التنزاني السبت.

والهلال يطمع في تحقيق الفوز الثاني لمواصلة بدايته الجيدة وقطع خطوة مهمة نحو التأهل خاصة مع صعوبة هذه المجموعة.

ويطمع مولودية الجزائر في تحقيق فوزه الأول بعدما نجحت كتيبة المدرب باتريس بوميل في فرض التعادل خارج الديار على مازيمبي بالجولة الماضية ولكن هذه المهمة تصطدم بانتفاضة يانج أفريكانز الباحث عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة الماضية أمام الهلال.

الجيش الملكي ضد صن داونز

ويخوض الجيش الملكي متصدر المجموعة الثانية اختبارا جديدا أمام صن داونز في رحلة البحث عن الفوز الثاني للفريق المغربي في مواجهة تطلعات الفريق الجنوب أفريقي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره.

ويعول الجيش بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود على تألق المهاجم يوسف الفحلي الذي قاد الفريق للفوز بالدوري المحلي على حساب شباب السوالم بثلاثية دون رد.

ويبحث الرجاء المغربي عن تصحيح مساره سريعا بقيادة مدربه ريكاردو سا بينتو حين يخرج لمواجهة مانيما انيون الكونغولي بعد غد السبت خاصة أن الرجاء استعاد توازنه بفوز محلي بالدوري المغربي أمام حسنية أكادير بنتيجة 3-1.

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