صراع الصدارة يشتعل في الدوري السعودي.. قمة من نوع خاص بين النصر والاتحاد.. الهلال ينتظر الهدية.. والرائد يهدد أطماع الزعيم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية نحو ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة بعد غد الجمعة، حيث مباراة القمة بين اتحاد جدة والنصر في الجولة 13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

آخر جولة قبل مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي

وستكون هذه الجولة هي آخر جولة تقام قبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي التي تقام في الكويت في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل.



ويتواجد اتحاد جدة على قمة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام الهلال، فيما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

لا بديل عن الفوز للاتحاد والنصر



ويدخل الفريقان المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة، فالاتحاد يتعين عليه أن يفوز باللقاء للاستمرار في الصدارة، فيما يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق بينهما والعودة للدخول بقوة في المنافسة على الصدارة.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق الفوز في آخر 8 لقاءات بالدوري، كما أنه لم يخسر سوى في مباراة واحدة في آخر 10 لقاءات، وخلال 12 مباراة أقيمت بالدوري، فاز الاتحاد بـ11 مباراة وخسر في مباراة واحدة.



في المقابل فإن النصر حقق نتائج متباينة هذا الموسم بعدما حقق 7 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة، ورغم أن الفريق يدخل المباراة بعد الخسارة 1-2 أمام السد في دوري أبطال آسيا لنخبة، لكن هذه النتيجة لم تكن مؤثرة على تأهله للدور التالي بالبطولة الآسيوية.

سلاح الفريقين



ويهدف لوران بلان، مدرب الاتحاد، لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في الصدارة، لذلك ركز على جوانب تكتيكية خاصة لدى فريقه لتنفيذها في مواجهة النصر، حيث كان هناك تركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء كسلاح يمكن الاستعانة به في المباراة وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.



ويدخل الاتحاد اللقاء في ظل جاهزية أغلب عناصره بما فيهم الهولندي ستيفن بيرجوين، بينما لا يزال الثلاثي موسى ديابي وعبدالعزيز البيشي وعبد الإله هوساوي يخضعون لبرامجهم التأهيلية للتعافي من إصابات مختلفة.



ويعول بلان على تألق الفرنسي كريم بنزيما وحسام عوار ونجولو كانتي وفابينيو وصالح الشهري.



في المقابل، طالب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، من لاعبيه نسيان الخسارة التي تعرض لها الفريق، وطالبهم بالتركيز في مباراة اتحاد جدة من أجل تحقيق الفوز والدخول في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

فرصة الهلال





ويأمل الهلال، الوصيف، أن تنتهي مباراة الاتحاد والنصر بنتيجة تصب في مصلحته، حتى تكون أمامه الفرصة لاعتلاء قمة جدول الترتيب، يوم السبت المقبل، عندما يستضيف الرائد.



وأيًّا كانت النتيجة التي ستنتهي بها مباراة الاتحاد والنصر، فإن الهلال سيسعى لعدم التفريط في الفوز على الرائد، صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.



ولكن مهمة الهلال لن تكون سهلة في الفوز على الرائد، الذي سيسعى هو الآخر لتحقيق الفوز لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

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