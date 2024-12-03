أزمات الكرة النسائية عرض مستمر.. إلغاء مباراة السوبر لصعوبة إيجاد طرف ثاني لخوض اللقاء.. انسحاب الفرق من المباريات.. ومشاركة لاعبة موقوفة

تسود حالة من التخبط داخل منظومة الكرة النسائية في مصر ومنذ انطلاق الموسم،حيث تم إلغاء بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية، والذي كان من المقرر إقامته أمس لعدم وجود طرف ثاني يخوض اللقاء أمام فريق مسار.

اعتذار دجلة عن خوض المباراة

واعتذر نادي وادي دجلة للمرة الثانية عن خوضها، والتي من المقرر أن يقام بين الفريق الدجلاوي ونادي مسار.



وأرسل مسؤولو نادي وادي دجلة الثلاثاء الماضي اخطارًا رسميًّا للاتحاد المصري لكرة القدم، يعتذرون خلاله عن عدم خوض بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية، والمقرر أن تجمع بينه وبين فريق مسار.

وجاء سبب رفض خوض المباراة بعد إرسال اتحاد الكرة خطابًا بإلغاء المباراة والتي كان من المقرر لها 27 سبتمبر الماضي، بعد رفضهم تنفيذ مطلب وادي دجلة بتأجيلها في خطاب رسمي، وإبلاغهم رسميًّا بعد ذلك بالإلغاء في موسمها الحالي، ثم تحديد خلال الساعات القليلة الماضية موعدًا جديدًا لخوضها دون الرجوع للفريقين.

وأكد وادي دجلة خلال خطابه المرسل للجبلاية: "أنه لم يتسلم خطابًا من قبل يفيد بتأجيل المباراة، لوقت لاحق أو لأجل غير مسمى، والفاكس المرسل له من اتحاد الكرة يفيد بإلغاء البطولة نهائيًّا، وليس تأجيلها أو ترحيلها لوقت لاحق لذلك تمسك مسؤولو الفريق الدجلاوي بقرار اتحاد الكرة السابق".

أزمات الكرة النسائية لم تقف عند مباراة السوبر فقط بل امتد لدوري الكرة النسائية والذي يشهد سلسلة من الانسحابات للفرق بمباريات الدوري.

اشتراط الكاف على الأندية

وانطلق دوري الكرة النسائية لأول مرة منذ 26 عامًا، بعد شرط الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على الأندية للمشاركة فى بطولتى أفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذًا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.

مشاركة لاعبة في الأهلي موقوفة في أولى مباريات الدوري

وشهدت الساعات الأولى من انطلاق دوري الكرة النسائية أزمة بين الأهلي والزمالك بعد شكوى الأبيض لاتحاد الكرة مشاركة لاعبة الأهلي لكرة القدم النسائية رودينا عبدالرسول في مباراة قمة دوري السيدات بالجولة الأولى.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك للكرة النسائية التي أقيمت بالجولة الأولى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب حلمي زامورا بميت عقبة.

وكانت اللاعبة قد تعرضت للإيقاف لثلاث مباريات بسبب تعديها على لاعبة فريق زد خلال الموسم الماضي.

تصريحات مدرب الزمالك

وكان عادل حسين، المدير الفني لفريق الزمالك للسيدات، قد صرح بأن مشاركة رودينا عبدالرسول مخالفة للوائح، واللاعبة لم تستكمل فترة إيقافها.

وقال مدرب الزمالك: اللاعبة رودينا خلال لعبها الموسم الماضي مع نادي دلفي قبل أن تنتقل إلى الأهلي، تعرضت لعقوبة تأديبية بعد تعديها بالضرب على منى منصور لاعبة فريق زد، خلال مباراة الفريقين الموسم المنصرم وتحديدًا خلال مباراة الجولة الـ28، وتعرضت للإيقاف 3 مباريات امتثلت للعقوبة في مباراة واحدة لأن الموسم ينتهي في الجولة 29».

وتابع: وبهذا لا يحق لها المشاركة في الجولة الأولى من الموسم الجديد أمام الزمالك ولا حتى في الجولة الثانية أمام وادي دجلة وبالتالي مشاركتها غير قانونية.

تدخل اتحاد الكرة

وتدخل اتحاد الكرة لحسم الأزمة المشتعلة بين الأهلي والزمالك، وأرسل مستندًا رسميًّا للقلعة الحمراء يفيد بتبرئته من اتهام وشكوى الأبيض، في عدم أحقية مشاركة رودينا عبدالرسول، لاعبة الأهلي، بداعي عدم انتهاء فترة الإيقاف الخاصة بها، التي أصدرها «الجبلاية» في حق «رودينا» خلال تواجدها بناديها السابق دلفي.

وأشار خطاب اتحاد الكرة إلى أن لاعبة النادي الأهلي رودينا عبدالرسول لم توقع عليها أي عقوبة، وبالتالي فإن مشاركتها صحيحة أمام الزمالك، وعليه فإن الأحمر حسم المواجهة لصالحه بهدفين لهدف بقمة دوري السيدات.

ضعف اتحاد الكرة

ومع كافة الانسحابات والأزمات لم يتدخل اتحاد الكرة خاصة وأنه الجهة المسؤولة عن إدارة المسابقة وقوانينها، حيث أكد عدد من مدربي فرق الكرة النسائية بأنه لا يوجد مراقبون للمباريات، ويجب أن تبدأ المباريات في توقيتها، وأين لجنة المسابقات من الأمر؟ ولا يوجد من يضع غرامات مشددة على الأندية من أجل ردع كمية الانسحابات في المسابقة.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بالفوز في المباريات السبع الماضية، التي استهلها بالفوز على الزمالك في الجولة الأولى ثم التغلب على وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي ثم الفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري حتى تمكن في الجولة الأخيرة من التفوق على الجونة، مسجلًا 35 هدفا فيما تلقت شباكه هدف واحد فقط منذ انطلاق المسابقة.

انسحاب إنبي أمام الأهلي بسبب سيارة الإسعاف

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي والتي أقيمت في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، انسحاب الفريق البترولي لعدم تواجد سيارة إسعاف في الملعب.

وقررت نورا سمير حكم مباراة إنبي والأهلي، إلغاء المباراة بعد تأخر وصول سيارة الإسعاف ملعب اللقاء لأكثر من 20 دقيقة.

وألغيت المباراة بعدما انتظر طاقم تحكيم المباراة واللاعبات وصول السيارة، خلال المدة القانونية وهي 20 دقيقة كما تنص اللائحة.

وبحسب اللائحة فاز النادي الأهلي اعتباريًّا بنتيجة 2-0 على حساب إنبي بعد انسحاب الأخير.

واتهم شادي محمد المشرف العام على الكرة النسائية في النادي الأهلي، مسؤولي إنبي بتعمد عدم إحضار سيارة إسعاف، كي لا يتم اعتبار الفريق منسحبًا، كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري.

انسحاب سيدات الاتحاد السكندري أمام الأهلي



وكان فريق السيدات بنادي الاتحاد السكندري، انسحب أمام الأهلي بعد 35 دقيقة في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري المحلي، بعد تلقيهم 8 أهداف في 38 دقيقة فقط.

شكوى الأندية من ضعف اللياقة البدنية

واشتكى عدد كبير من مدربي الأندية من عدم الجاهزية البدنية، فالبطولة تقام في مصر لأول مرة في التاريخ لذلك سارعت الأندية إلى التعاقد مع اللاعبات دون عمل فترة إعداد جيدة

وبسبب ذلك وفي الجولة الأولى انسحب نادي دلفي أمام إنبي بعد حدوث أزمة بشأن نقل ملعب المباراة، لتُحتسَب المباراة لصالح الفريق الضيف بهدفين دون رد.

واعتذر نادي اتحاد بسيون عن عدم استكمال مباراته أمام "مسار" بعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة 7-0 لصالح الأخير.

المرة الثالثة كانت انسحاب الاتحاد السكندري أمام مسار، لأن لم يأت الفريق السكندري إلى ملعب المباراة.

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