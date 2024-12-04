"الزملوط" و"نصار" يناقشان خطة مشروعات جهاز التعمير بالوادي الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والإسكان وحفر الآبار التي ينفذها فرع الجهاز بالمحافظة.

أعرب محافظ الوادي الجديد، عن تقديره لدور الجهاز في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، والتي شملت الانتهاء من إنشاء محور الفرافرة/ ديروط بطول ٣١٠ كم وتكلفة ١.٦ مليار جنيه، بالإضافة للانتهاء من ٩٩% من أعمال إنشاء ورصف محور تنيدة/ منفلوط بطول ٣٠٠ كم وتكلفة ٢.٦ مليار جنيه، لافتًا أنه يجري حاليًّا إنشاء الخدمات الأمنية والصيانة ونقاط الإسعاف على المحورين، بالإضافة لمناقشة خطة استكمال أعمال مشروعات الطرق الأخرى وسبل الإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأوضح الزملوط، أنه تم مناقشة مشروعات البيوت الريفية المنفذة ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوي، التي شملت الانتهاء من إنشاء ٢٠٠ وحدة سكنية بقرية القصر، واستكمال إنشاء ١٩٢ وحدة أخرى بين أسمنت وبلاط. كما تطرق لمشروعات حفر الآبار، مُشيرًا أنه تم الانتهاء من حفر (٣) آبار ري بقرية جورمشين بباريس، بالإضافة لمشروعات جاري العمل عليها تشمل إنشاء محطة معالجة بقرية القصر وحفر (٤) آبار أخرى بقرية بشاير الخير بالمنيرة ومنطقة أبو طرطور.

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