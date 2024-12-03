الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

تحرير 67 مخالفة خلال حملة تموينية لضبط الأسواق بالوادي الجديد

جانب من الحملة، ڤيتو
جانب من الحملة، ڤيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة، للتفتيش على المخابز والأسواق، وذلك استمرارًا لحملات التفتيش والرقابة المفاجئة على  المخابز البلدية والأسواق وتجار التموين؛ لضبط الأسواق ومنع استغلال التجار؛ وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد المهندس أيمن شريعي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن تحرير 67 مخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح شريعي، أنه تم تحرير 67 مخالفة تموينية متنوعة، شملت (11) مخالفة للمخابز نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات وعجز دقيق وعدم وجود ميزان وعدم نظافة أدوات العجن، وعدد (6) مخالفات لبدالي التموين عجز سكر وزيت وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة لتحرير (50) محضر أسواق عدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان عن الأسعار وبيع أزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر.

وأشار مدير التموين، إلي المرور على بعض المطاحن وسحب عينات من القمح والدقيق والردة الناعمة؛ لإرسالها إلى معامل الوزارة للتحليل وقياس مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المصرية.

وأكد مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملة الرقابية استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

ولفت شريعي، إلي إن الحملة فى إطار جهود مديرية التموين وحرصا منها فى الحفاظ على حق المواطنين فى الحصول على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات الفنية وفى نفس الوقت بأسعار منخفضة وتنفيذًا لتعليمات محمد رجب هدية مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد.

وتابع شريعي تشهد محافظات مصر تنظيم حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار فى الأسواق، ومواجهة المحتكرين وجشع التجار، تنفيذًا لتعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إستمرارًا لمجهودات الوزارة فى التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة فى الأسعار.

ومن جانبه تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جهود الوحدات المحلية ومديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

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