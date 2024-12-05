الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشارك الطلاب ذوي الهمم احتفالهم باليوم العالمي (صور)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر في احتفالات إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة باليوم العالمي لذوي الهمم، وأقيمت الاحتفالية بقصر ثقافة الأقصر، في إطار اهتمام الدولة بذوى الهمم، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 


بدأت الاحتفالية بتفقد نائب محافظ الأقصر لورشة عمل ومعارض الأطفال ذوى الهمم وأسرهم ممثلى المدارس الفكرية والصم والمكفوفين بالمحافظة ومدارس الدمج، حيث أشاد نائب المحافظ بجودة المعروضات والابتكارات فى طريقة العرض.


أعقب ذلك حفل فني مصحوب بترجمة لغة الإشارة، بدأ بفيلم عن نشاط المدارس فى كافة المجالات، وخلال الحفل نقل نائب محافظ الأقصر تحيات وتقدير المهندس عبد المطلب عمارة للحضور والقائمين على الاحتفالية، مؤكدا أنه لولا التزامه بارتباط طارئ لما تأخر عن الحفل ومشاركة أبنائه من ذوي الهمم باليوم العالمي لهم.

نائب محافظ الأقصر: رقى الأمم يقاس بمدى قبول الاختلاف والتنوع


وأكد أبو زيد أن تقدم ورقى الأمم يقاس بمدى قبول الاختلاف والتنوع، مشيدا بالحماسة التى شهدها فى المشرفين على الحفل من معلمين وموجهين، ووعد بزيارة لكافة مدارس وفصول ذوى الهمم لتقديم الدعم والمساندة، مؤكدا أن الاحتفال بأبنائنا لن يكون يوم واحد فى العام، وإنما فى جميع أيام السنة، مقتبسا من تغريدة السيد رئيس الجمهورية "أنتم بركة هذا الوطن"، فكل الدعم لذوي الهمم.

وفى نهاية الحفل تم تقديم دروع تكريم لمحافظ الأقصر ونائب محافظ الأقصر وإدارة التربية الخاصة، وأقيم الاحتفال بحضور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وسيد احمد النوبي مدير التربية الخاصة والعديد من وكلاء الوزارات وموجهين الإدارات المختلفة ومديرى العموم بمديرية التربية والتعليم. 

يذكر أن اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة يوافق  3 ديسمبر من كل عام، حيث أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم الخاص في عام 1992 ويتم الاحتفال به كل عام من خلال فعاليات توعوية في جميع أنحاء العالم، وكان قد خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لأصحاب الهمم وأيضا القانون 10 لسنة 2018 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم بالإضافة للحقوق السياسية من خلال اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة فى مجلسي النواب والشيوخ طبقا للدستور.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر نائب محافظ الاقصر تعليم الأقصر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم

مواد متعلقة

مديرية عمل الأقصر تشارك في يوم مفتوح بديوان المحافظة لخدمة المواطنين

تموين الأقصر: ضبط 360 كيلو أرز و140 كيلو سكر ناقص الوزن

انطلاق المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر مساء اليوم

محافظ الأقصر يبحث مع مساعد وزير التنمية المحلية الخطة التنموية

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

زغلول صيام يكتب: موسم الاستفتاءات الوهمية ودروع العتبة !! أفضل إعلامي وأفضل باذنجاني !!! صحيح هو الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي؟!!

مرتجي ممثلًا للأهلي في عشاء فيفا على هامش قرعة كأس العالم للأندية 2025

بعد السيطرة على حلب وحماة فى سوريا، الجولاني يوجه رسالة إلى العراق (فيديو)

200 ألف جنيه لأسرة المُتوفى و20 ألفا لمصابي سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

منوعات

المزيد

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية