نائب محافظ الأقصر يشارك الطلاب ذوي الهمم احتفالهم باليوم العالمي (صور)

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر في احتفالات إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة باليوم العالمي لذوي الهمم، وأقيمت الاحتفالية بقصر ثقافة الأقصر، في إطار اهتمام الدولة بذوى الهمم، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

الأقصر تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة



بدأت الاحتفالية بتفقد نائب محافظ الأقصر لورشة عمل ومعارض الأطفال ذوى الهمم وأسرهم ممثلى المدارس الفكرية والصم والمكفوفين بالمحافظة ومدارس الدمج، حيث أشاد نائب المحافظ بجودة المعروضات والابتكارات فى طريقة العرض.



أعقب ذلك حفل فني مصحوب بترجمة لغة الإشارة، بدأ بفيلم عن نشاط المدارس فى كافة المجالات، وخلال الحفل نقل نائب محافظ الأقصر تحيات وتقدير المهندس عبد المطلب عمارة للحضور والقائمين على الاحتفالية، مؤكدا أنه لولا التزامه بارتباط طارئ لما تأخر عن الحفل ومشاركة أبنائه من ذوي الهمم باليوم العالمي لهم.

نائب محافظ الأقصر: رقى الأمم يقاس بمدى قبول الاختلاف والتنوع



وأكد أبو زيد أن تقدم ورقى الأمم يقاس بمدى قبول الاختلاف والتنوع، مشيدا بالحماسة التى شهدها فى المشرفين على الحفل من معلمين وموجهين، ووعد بزيارة لكافة مدارس وفصول ذوى الهمم لتقديم الدعم والمساندة، مؤكدا أن الاحتفال بأبنائنا لن يكون يوم واحد فى العام، وإنما فى جميع أيام السنة، مقتبسا من تغريدة السيد رئيس الجمهورية "أنتم بركة هذا الوطن"، فكل الدعم لذوي الهمم.

وفى نهاية الحفل تم تقديم دروع تكريم لمحافظ الأقصر ونائب محافظ الأقصر وإدارة التربية الخاصة، وأقيم الاحتفال بحضور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وسيد احمد النوبي مدير التربية الخاصة والعديد من وكلاء الوزارات وموجهين الإدارات المختلفة ومديرى العموم بمديرية التربية والتعليم.

يذكر أن اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة يوافق 3 ديسمبر من كل عام، حيث أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم الخاص في عام 1992 ويتم الاحتفال به كل عام من خلال فعاليات توعوية في جميع أنحاء العالم، وكان قد خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لأصحاب الهمم وأيضا القانون 10 لسنة 2018 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم بالإضافة للحقوق السياسية من خلال اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة فى مجلسي النواب والشيوخ طبقا للدستور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.