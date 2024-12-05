الخميس 05 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يبحث مع مساعد وزير التنمية المحلية الخطة التنموية

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

 التقى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والمشرف على مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لمحافظة الأقصر، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، والدكتورة نورهان النواوي أخصائي برنامج تنمية الصعيد بالوزارة، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والمهندسة هناء العربي ممثل مشروع الدعم الفني بمحافظة الأقصر.

 

محافظ الأقصر يستقبل مساعد وزير التنمية المحلية 

 وتناول اللقاء المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من خلال مشروع الدعم الفني لـ محافظة الأقصر ومنها تنفيذ سوق الحبيل بمدينة البياضية، ودعم المحافظة بالبرامج والأجهزة لنظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي، وخطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية.

 

الأقصر ضمن مبادرة المدن المستدامة

 كما تم خلال اللقاء عرض التعاون الجاري بين  وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي ومحافظة الأقصر فيما يخص تطبيق مبادرة المدن المستدامة في مدينة الأقصر من خلال الدعم الفني المقدم من البنك الدولي.

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