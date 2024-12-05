الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع المدني

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة القليوبية مشروعًا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وتنسيق الجهود مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

 نشر الوعي الثقافي والوطني

وتنفيذًا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطني لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ثلاث ندوات تثقيفية “بجامعتى حلوان والزقازيق ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة”، وقد تم خلال الندوات إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذي تقوم به الدولة والقوات المسلحة فى مختلف المجالات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومحافظ الجيزة ورئيسا جامعتى حلوان والزقازيق وعدد من القيادات التنفيذية.

محاضرتين للطلبة بجامعتى القاهرة والفيوم 

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرتين للطلبة بجامعتى القاهرة والفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.

فضلًا عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

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