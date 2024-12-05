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رياضة

تشكيل أتليتكو مدريد لمباراة كاسيرينيو في كأس ملك إسبانيا

أتليتكو مدريد، فيتو
أتليتكو مدريد، فيتو

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو تشكيل فريقه أمام  نظيره كاسيرينيو الناشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2024-2025.

تشكيل أتليتكو مدريد 

 


ويحتضن ملعب استاد الأمير فليب، مباراة كاسيرينيو ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتسلح نادي كاسيرينيو بالأرض والجمهور الذي سيملأ الملعب، من أجل استقبال تحقيق المفاجأة وإقصاء أتلتيكو مدريد من الكأس مبكرًا.

ويفتقد أتلتيكو مدريد نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث أكد دييجو سيميوني، أنه لن يكون متواجد، علي أمل أن ينضم مرة آُخرى إلى الفريق غدا الجمعة.

بينما استعاد الروخي بلانكوس خدمات لاعبه لو نورماند بعدما تعافى من الإصابة.


متى تأسس نادي كاسيرينو؟


وتأسس نادي كاسيرينو الرياضي، المعروف أيضًا باسم “Club Polideportivo Cacereño”، في 16 يناير 1918، يقع مقر النادي في مدينة قصرش بمنطقة إكستريمادورا في إسبانيا.

ويلعب الفريق مبارياته على ملعب برينسيبي فيليب، الذي يتسع لحوالي 7,000 متفرج، منذ تأسيسه، شارك النادي في مختلف الدرجات من الدوري الإسباني، ويعتبر حاليًا من الفرق الناشطة في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

 

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