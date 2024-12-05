الخميس 05 ديسمبر 2024
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تحرير 296 محضرا تموينيا بالزقازيق في الشرقية

تحرير 296 محضرا تموينيا
تحرير 296 محضرا تموينيا بالزقازيق في الشرقية

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.  

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التأكد من الالتزام بالاشتراطات 

وجاء ذلك للتأكد من التزام أصحابها بـ الإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة بدائرة مركز الزقازيق 

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد القواشتي بحملة بدائرة مركز الزقازيق برفقة الأستاذ  نصر العربي و سعيد الشرقاوي وسحر عبد الوهاب وإيمان عزت  وذلك للمرور على المخابز والمحال التجارية. 

تحرير 6 محاضر تموينية 

 واسفرت  الحملة عن تحرير  6 محاضر منها المحضر رقم 36525 جنح مركز الزقازيق  ضد صاحب مخزن للمراتب وتم التحفظ على  ١٥صفيحة غراء و٣٠ توب قماش بفته  و٢٠٠٠ متر شريط قماش  مجهول المصدر. 

 تحرير 243 محضر لأنشطة التجارية  

كما تم تحرير  143 محضرًا خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير  100 محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص. 

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ضبط 43 محضر فى مجال الأسواق 

وتم ضبط ( 43 ) محضرًا في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص. 

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