التفاصيل الكاملة لواقعة إتلاف قطع أثرية في صان الحجر.. المتهم اشترك مع عامل بوزارة الآثار على سرقة الموقع.. والمحكمة تقضي بسجنه 5 سنوات

أسدلت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس الستار على الاستئناف المقدم من عاطل متهم بإتلاف جزء من آثار بموقع أبو طماطم مركز صان الحجر بقصد نهب تلك الآثار وقضت بتأييد الحكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه.

المتهم اتفق مع آخرين علي نهب موقع ابو طماطم الاثري

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بمنطقة بدر في القاهرة ومنطقة الحسينية بمحافظة الشرقية أجروا أعمال حفر بموقع أبو طماطم مركز صان الحجر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتلفوا عمدًا أجزاء من آثار موقع أبو طماطم مركز صان الحجر حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار

ضابط يكشف الواقعة

وأشار أمر الإحالة أنه أثناء وجود ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالارتكاز الأمني بطريق مصر الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر قام باستيقاف سيارة قيادة المتهم وآخر، وبسؤالهم عن تراخيص السيارة قرر السائق بعدم حملها.

وأوضح أمر الإحالة أنه بتفتيش السيارة عثر بها على قطعة حجرية كبيرة الحجم مدون عليها عبارات باللغة الهيروغليفية تشبه الآثار المصرية القديمة.

اللجنة الأثرية: القطع تعود للحضارة المصرية القديمة

وانتهت اللجنة المشكلة من وزارة الآثار إلى أن القطعة المضبوطة بحوزة المتهمين هي قطعة أثرية ترجع إلى عصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم باتفاقه مع العامل بوزارة الآثار علي سرقة قطع أثرية من موقع ابو طماطم بمدينة صان الحجر في الشرقية كونه يعلم مخابئها ويعرف كيفية إخراجها من الموقع.

واضاف المتهم انه اتفق وشريكه علي تقسيم الأموال التي يتحصلون عليها من تجارتهم الغير مشروعة ونزلوا إلى مدينة القاهرة وتحديدًا منطقة بدر لبيع القطع.

وأشار المتهم أثناء مرورهم من ارتكاز أمني بطريق مصر الإسماعيلية استوقفهم الضابط وفتشهم وكشف جريمتهم والقي القبض عليهم وحرز القطع الأثرية التي بحوزتهم.

ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

عقوبة التنقيب عن الآثار

نص القانون على أن: “ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًّا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

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