حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في قطعة أرض العياط 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بالجيزة

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 4 أشخاص، خلال التنقيب والحفر عن الآثار وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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