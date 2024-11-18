في بئر عمقه 30 مترا، استمرار البحث عن جثمان شاب غرب الأقصر لليوم العاشر

تستمر عمليات البحث عن جثمان الشاب (ف س) ابن أرمنت الحيط بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، الذي توفى داخل بئر عمقه 30 مترا أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة الرزيقات، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

وفاة شاب في بئر بالأقصر

وأكد عمار س عبدالعزيز شقيق الشاب (ف) أن أعمال البحث تتم على نفقة الأسرة، بتكلفة بلغت 160 ألف جنيه، إلا أنه مجلس مدينة أرمنت مؤخرا أرسل سيارة شفط مياه ولودر، مشيرا إلى البئر عمقه 30 مترا، ويحتاج إلى معدات هندسية كبرى وثقيلة.

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة أرمنت عن مصرع شاب يدعى فارس سلطان يبلغ من العمر 24 عاما بناحية الرزيقات بحري أثناء التنقيب عن الآثار، وتم القبض على 5 أشخاص آخرين من بينهم صاحب المنزل الذي تمت به عملية التنقيب عن الآثار خلسة.