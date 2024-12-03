الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

دفن عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في الدقهلية

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

 صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في محافظة الدقهلية ، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالدقهلية

 تلقى مركز شرطة الستاموني  بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بتلقيه اتصال هاتفى من جاره  أخبره خلاله بوفاة نجله (عامل - مقيم بدائرة المركز) إثر إنهيار كمية من الرمال عليه أثناء عملهما بقطعة أرض بدائرة قسم جمصة.

 وأسفرت تحريات  قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن قيام (نجل المُبلغ المتوفى - جار المبلغ المذكور، و3 أشخاص آخرين) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة مركز الستامونى بالدقهلية مملوكة لأحد المتهمين، وأثناء إجراء المتوفى أعمال الحفر انهالت عليه كمية من الرمال بحفرة قطرها متر وعمقها 2,5 متر مما أدى إلى وفاته، فاستخرج باقى المتهمين جثمانه ونقلوه بإستخدام (دراجة نارية ) لمكان العثور عليها بجمصة وأجروا اتصالا بوالد المجنى عليه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى الحفر - الدراجة النارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وتم اتخاذالإجراءات القانونية.

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