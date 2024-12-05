مركب النجاة!

من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن لم يسعفه عقله تباطأ به عمله وضل سعيه، فالعقل مناط التكليف وميزان التصرفات وحسن التدبير ومدار التفكير، ومن فقد ضميره فقد آدميته وإنسانيته وضيع بوصلته وأضاع منه سلم النجاة، فالضمير أساس الرشد وصوت الحق ومركب النجاة وحسن العاقبة.



والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها، وليس من الحكمة إغفال تجارب من سبقونا، فالتجربة خلاصة حياة عاشها أناس فأصابوا أو أخطأوا، وفي كل خير، فأما من أصابوا فقد نجحوا ومن الخير لنا أن نقتفي أثرهم لننجح مثلهم..

أما من أخفقوا فيكفينا ألا نقع فيما وقعوا فيه من أخطاء، وتجنب الخطأ هو قمة الحكمة، وهنا يحضرني موقف الصحابي الجليل الذي قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه.. فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.



ومن أقوال الحكمة ما قالته العرب قديما؛ لا ترافق حديث السن.. وحديث الغنى.. وحديث القيادة.. ولا تعاند قديم المهنة.. وقديم المعرفة.. وقديم الجيرة. لا تطعن في نظيف الشرف.. ونظيف السمعة.. ونظيف اليد.



ولا تجامل قليل العقل.. وقليل الخبرة.. وقليل الخير. ولا تتحدى قوي الإيمان.. وقوي العضلات.. وقوي الذاكرة. لا تشاور ضعيف الشخصية وضعيف النفس وضعيف الحجة. لا تتجاوز كبير القلب وكبير الهمة.. ولا تنس واسع الأفق.. وواسع البال.. وواسع الحيلة.

لا تُقنع ضيّق الخلق.. وضيّق النظرة.. وضيّق التفكير.. لا تجادل صغير العقل وصغير السن وصغير التجربة.



أما الإمام الشافعي رحمه الله فيقول: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، وأحسن القول قول ربنا عز وجل: "إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا".



خاطبوا الناس على قدر عقولهم.. فالناس متفاوتون في العقل والهمة والقدرات الذهنية والنفسية فتخير أصحاب العقول الناضجة، والخلق الحسن إن أردت أن تتخذ صاحبا، فالمرء على دين خليله.. أو كما يقول المثل الطيور على اشكالها تقع!

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