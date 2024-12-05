تموين الأقصر: ضبط 360 كيلو أرز و140 كيلو سكر ناقص الوزن

قام الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بشن حملة تموينية للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية بناحية بندر أرمنت، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة الحالة التموينية أولًا بأول.

التموين تشن حملات على أسواق الأقصر

وتم ضبط 360 كيلو أرز و140 كيلو سكر حر معبأ بأكياس ناقص الوزن بمقدار 280 جرام بغرض الغش التجاري والتربح غير المشروع حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

تموين الأقصر تغلق فرع مشروع جمعيتي

كما تحرر 2 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص لمحل جزارة ومحل بيع أسماك، كما تم رصد عدد مخالفة واحدة غلق مشروع جمعيتي لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وتم تحرير عدد 16 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدد 3 محاضر لمحال تجارية عثر بها على منتجات منتهية الصلاحية.

وفى مجال المخابز البلدية المدعمة تم تحرير المخالفات الآتية حيث تم رصد 2 مخبز ينتج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وعدد 4 مخابز لنقص وزن الرغيف المنتج ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين وثلاث مخابز لعدم وجود سجل زيارات وكذلك مخبز عدم وجود ميزان.

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