قرارات وتحذيرات لمحافظ الأقصر حول ملف التقنين والتصالح

حذر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ورؤساء المدن بالمحافظة، من التقاعس أو التأخير في إنجاز ملفات التصالح مشددًا علي ضرورة الإسراع في انهاء كافة الملفات وحث المواطنين علي سرعة سداد الرسوم المقررة لتسليم هذه الملفات وانهاؤها في أسرع وقت مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في اتباع الاجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء لجنة ملف التصالح بالمحافظة، ومسؤولي الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر.

محافظ الأقصر يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح

وناقش المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وإجمالي ما تنفيذه في الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل.

محافظ الأقصر: اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لمتابعة مؤشرات الأداء بملف التقنين

ووجه المهندس عبد المطلب عمارة، بعقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لمتابعة مؤشرات الأداء ونسب انجاز العمل بالملفات مع عرض تفصيلي عن كل حالات التصالح لكل مدينة مؤكدًا انه سيتم معاقبة المسؤولين الذين يثبت تأخرهم في انجاز العمل مع إجراء حركة تنقلات داخل الإدارات الهندسية والأملاك أو أي ادارة تتسبب في تعطيل العمل بلجنة التصالح.

وشهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر العميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت وعلي صادق رئيس مدينة الطود والمهندسة هناء العربي المشرف العام على منظومة تقنين أراضي الدولة، والمكتب الفني لمحافظ الأقصر، ومسؤولي الشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والتخطيط العمراني والأملاك وكافة الجهات المعنية بمنظومة التصالح.

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