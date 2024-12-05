الخميس 05 ديسمبر 2024
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محافظ الأقصر: إزالة 248 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة واسترداد 225 قطعة

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن إزالة 248 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد 225 قطعة أرض ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.

محافظ الأقصر يعلن مجهودات أعمال الموجة 24 للمرحلة الثانية لإزالة التعديات 

وأعلن المحافظ، أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 248 حالة (149 حالة تعد على مساحة 69685 مترا من أراضي أملاك الدولة + 76 حالة على مساحة 1510 أفدنة و19 سهما و11 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 3063 مترا مربعا، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 24 يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر الماضي وانتهت في الأول من نوفمبر الماضي، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

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