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لو عايز تشتري دفاية للشتاء.. الكهرباء توضح الفرق بين دفايات الزيت والمشعة

الدفايات الكهربائية،
الدفايات الكهربائية، فيتو
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قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين في حال رغبتهم شراء جديدة استعدادًا لفصل الشتاء.

نصائح شراء الدفايات الكهربائية لفصل الشتاء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عدة أنواع من الدفايات ويجب علي المواطن اختيار أفضلها وأقلها استهلاك للكهرباء، وأبرزها الدفايات المشعة ودفايات الزيت ودفايات السيراميك.
وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أن دفايات الزيت تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها نتيجة تسخين الزيت المتواجد بداخلها وتعمل على تدفئة المكان بأكمله.

عيوب ومزايا دفايات الزيت

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عدة مزايا دفايات الزيت، وأبرزها كونها هادئة ليس لها صوت، وآمنة واقتصادية، وتجعل المكان دافئا لفترة طويلة وتحتفظ بالسخونة بدون استخدام الكهرباء، وليس بها مروحة لتوزيع الحرارة لذا لا ينتج عنها أي إزعاج.
 وتابع الجهاز أن عيوب دفايات الزيت أنها تستغرق وقتا لتدفئة المكان، ويمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة.

نصائح قبل شراء الدفايات المشعة

وتابع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن الدفايات المشعة يطلق عليها دفايات البقعة المعينة، وهي تختص بأعمال التدفئة لجزء أو مكان معين، وهي لا تعتبر اختيارًا مثاليًّا للشراء، ولا ينصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق.

وأكد الجهاز أن هناك عدة مميزات للدفايات المشعة، وأبرزها: "كفاءتها عالية ـ استهلاك الأقل للكهرباء - استخدم طاقة أقل".

 

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