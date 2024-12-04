الكهرباء تقدم نصائح مهمة للمواطنين عن دفايات الزيت

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عده نصائح للمواطنين في حال رغبتهم شراء دفايات استعدادا لفصل الشتاء.

نصائح شراء الدفايات الكهربائية لفصل الشتاء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه هناك عدة أنواع من الدفايات ويجب علي المواطن اختيار أفضلهم وأقلهم استهلاكا للكهرباء، وأبرزها الدفايات المشعة ودفايات الزيت ودفايات السيراميك.



وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الي أن دفايات الزيت تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها نتيجة تسخين الزيت المتواجد بداخلها وتعمل على تدفئة المكان بأكمله.

عيوب ومزايا دفايات الزيت

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عدا مزايا لدفايات الزيت وأبرزها كونها هادئة ليس لها صوت، وآمنة واقتصادية وتجعل المكان دافئا لفترة طويلة وتحتفظ بالسخونة بدون استخدام الكهرباء، وليس بها مروحة لتوزيع الحرارة، لذا لاينتج عنها أي إزعاج.

وتابع الجهاز إن عيوب دفايات الزيت أنها تستغرق وقتا لتدفئة المكان، ويمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة.

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