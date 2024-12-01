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أخبار مصر

الكهرباء تحسم الجدل حول ربط التسجيل في الشهر العقاري بتركيب العدادات

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، فيتو
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يتساءل عدد من المواطنين، عن خطوات تسجيل الوحدات المنزلية بـالشهر العقاري، وهل يمنع عدم التسجيل في الشهر العقاري من تركيب العدادات الكودية بالوحدات المنزلي.

علاقة تسجيل الوحدات بالشهر العقاري بتركيب العدادات 

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن العداد الكودي لا يحمل اسم مالك الوحدة السكنية، وبالتالي، فلن يتم ربط تركيبه بتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري؛ لأنه ليس سندا لملكية الوحدة.
 

وأشار الجهاز إلى أن العداد الكودى عبارة عن عداد لحساب الاستهلاك حسابا دقيقا بدلا من نظام الممارسة والذى يتم وفقا لتقديرات غير دقيقة.

شروط نقل ملكية العدادات الكهربائية  

وأوضح الجهاز أن شركات الكهرباء تشترط تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري في بعض الحالات وهي كالتالي:

  • نقل ملكية عداد الكهرباء، يشترط أن تكون وحدته السكنية مسجلة بالشهر العقاري.
  • تركيب عداد باسم صاحب الوحدة يشترط تسجيل الوحدة بالشهر العقاري.

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