الخميس 05 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح فيلم الحريفة 2 في السينمات السعودية اليوم

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

تستقبل دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، فيلم الحريفة 2، بالتزامن مع طرحه بالسينمات المصرية.

وتصدر فيلم “الحريفة 2” بطولة الفنان الشاب نور النبوي، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك في أول أيام عرضه بالسينمات أمس الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري. 

إيرادات فيلم الحريفة 2 بالسينمات

 وحقق فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا” إيرادات تجاوزت الـ 3 ملايين و401 ألف جنيه بشباك التذاكر المصري. 

قصة فيلم الحريفة 2 

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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