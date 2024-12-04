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ثقافة وفنون

انطلاق عرض «الحريفة 2» اليوم بالسينمات المصرية، وهذا موعد طرحه بالخليج

الحريفة، فيتو
الحريفة، فيتو

تستقبل دور العرض السينمائي المصري، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر فيلم الكوميديا الشبابي الحريفة 2،  بطولة الفنان الشاب نور النبوي، والذي يقدم من "الحريفة" جزءا ثانيا يحمل اسم "الريمونتادا".

فيما يطرح الحريفة 2 الريمونتادا في الوطن العربي بداية من غد الخميس 5 ديسمبر.

ويشارك بفيلم "الحريفة 2"  عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد فهمي والفنان آسر ياسين ومروان موسى والمعلق الرياضي أيمن الكاشف ومايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق.

كما يظهر في الإعلان التحديات الجديدة التي تواجه "ماجد" نور النبوي وأصدقائه بعد دخولهم إلى الجامعة ويبدو أنها خاصة ودخولهم في بطولة جديدة وسعيهم بتحقيق الانتصار بها.

يشار إلى أن فيلم "الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحقق  نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

  العمل بطولة؛ نور النبوي، نور ايهاب، كزبرة، خالد الذهبي، احمد غزي، نورين ابو سعده وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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